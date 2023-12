Paolo Calissano | arrestato l’avvocato | sottratta una grande somma di denaro

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) . Si parta di oltre 800mila euro Scattate le manette perMatteo Minna, l’amministratore di sostegno di, l’attore morto a Roma il 29 dicembre 2021. Secondo l’accusa, il legale avrebbe sottratto unadidal conto die di altri amministrati. Il Corriere della Sera parla di 817.326 euro spariti dai conti dell’attore. Per questo motivo Minna è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa – si legge sul Corriere della Sera di peculato aggravato per essersi appropriato delladi, di falsità ideologica per false relazioni di sintesi sull’andamento delle amministrazioni di sostegno a lui affidate, per falsa perizia per errore determinato da inganno inducendo in errore il ...