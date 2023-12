Paola Ferrari contro Belen Rodriguez | “Ormai basta una camicia bianca per sembrare una santa”

(Di lunedì 4 dicembre 2023): “unasi scaglia: la giornalista, infatti, ha commentato sui social l’intervista rilasciata dalla showgirl argentina a Domenica In durante la quale ha ammesso i tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino. “e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Raiunouna( ben portata ) peruna” ha scritto sul suo profilo Instagram...

Altre News in Rete:

Natale a Genova, ecco tutti gli eventi

... commercio e alle Pro LocoBordilli - Per questo Natale 2023, anno segnato dalla ricorrenza ... con partenza da piazza Fontane Marose e sosterà in Galleria Mazzini, piazza Dee via XX ...

Belen in tv, Paola Ferrari all'attacco: «Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa» ilmessaggero.it

Paola Ferrari contro Belen dopo Domenica In: "Per sembrare una santa…" Corriere dello Sport

Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: “Ormai basta una camicia bianca”

Paola Ferrari si scaglia contro Belen Rodriguez: la giornalista, infatti, ha commentato sui social l’intervista rilasciata dalla showgirl argentina a Domenica In durante la quale ha ammesso i ...

Belen come Ilary Blasi Paola Ferrari all'attacco: «Ormai basta una camicia bianca per sembrare un santa»

Paola Ferrari attacca Belen. Con un post su Instagram, la giornalista tv ha commentato la lunga intervista della showgirl nell'ultima puntata di Domenica In. L'argentina ha raccontato del difficile ...