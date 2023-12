Panariello | Abatantuono | Ocone | Finocchiaro | svelato tutto il cast di LOL 4

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Da Giorgioa Diegopassando per Luciafino ad arrivare ad Angela: sembrava impossibile ma LOL – Chi Ride È Fuori ha alzato l’asticella con ildella quarta edizione. In totale i comici che parteciperanno alla quarta edizione saranno 10 fra cui 9 celebrità e 1 scelto dall’accademia LOL – Chi Fa Ridere È Dentro, spin off del programma che sarà disponibile a gennaio su Prime Video. I comici che parteciperanno saranno: Angela, Lucia, Diego, Edoardo Ferrario, Maurizio Lastrico, Giorgio, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e la tassa The Jackal (presente in OGNI edizione di LOL – Chi Ride È Fuori) qua rappresentata da Aurora Leone. LOL uscirà presumibilmente ...