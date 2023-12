Altre News in Rete:

Palermo, sconfitta e panchina in bilico per Corini. Spunta il nome di Grosso

Una condizione inimmaginabile a inizio stagione: ilè in estrema difficoltà, ottavo in classifica successivamente alla sua quintain campionato. La disfatta è avvenuta questo sabato, in casa, contro il Catanzaro. Un risultato che ...

Palermo, sconfitta e panchina in bilico per Corini. Spunta il nome di ... ItaSportPress

Palermo sconfitto e in crisi: oggi “Rosaenero Web&Tv” Livesicilia.it

Alto Adige: "Sudtirol, un'altra sconfitta col Como"

"Sudtirol, un'altra sconfitta col Como", titola Alto Adige. Per i biancorossi un punto nelle ultime cinque giornate. Sudtirol battuto di misura dal Como allo stadio 'Druso' nella quindicesima giornata ...

Tennis A1, Ct Palermo: storica finale per le ragazze, ribaltone fallito dalla formazione maschile

Week-end di festa per la compagine femminile del Ct Palermo. Non riesce invece la "remuntada" alla formazione maschile di serie A1 ...