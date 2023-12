Palazzina in fiamme a Roma | due persone intossicate alla Massimina

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha vissuto momenti di paura a causa di un incendio che ha coinvolto unanella zona della. Verso le 10.30, lehanno avvolto l’edificio sito in via della Massimilla 88, richiamando sul posto i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri della Sezione Radiomobile. Incendio a, palazzo inSecondo le prime informazioni, sembra che un corto circuito sia la causa scatenante dell’incendio, che si è sviluppato all’interno di unacomposta da piano terra e piano rialzato. All’interno di uno degli appartamenti coinvolti si trovavano un uomo e una donna al momento dell’incendio. Entrambi sono stati prontamente trasportati presso il Policlinico Gemelli di ...

La situazione è diventata critica quando lesi sono avvicinate all'abitazione adiacente alla tettoia. Per evitare rischi alla sicurezza, gli otto residenti dei due appartamenti sono stati ...

