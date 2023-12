Pakistan tra fughe per la vita di migliaia di persone e repressione militare | una crisi esplosiva

Leggi su leurispes

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ilè un paese estremamente interessante nella geografia globale delle migrazioni, con riferimento al particolare contesto politico che lo caratterizza. La regione in cui esso è collocato, secondo le stime dell’UNHCR, conta circa 3 milioni e mezzo di rifugiati che vivono in condizioni di povertà estrema. Significa che non hanno la possibilità di un pasto adeguato al giorno, di muoversi liberamente, di vivere un dignitoso progetto diper sé e la propria famiglia, adeguato alle proprie aspettative. Ini rifugiati censiti erano 1,3 milioni nell’agosto del 2023 ma questo numero sta rapidamente aumentando per via di unapolitica che rischia di innescare non solo una riorganizzazione autoritaria del regime ma anche conseguenze, in termini di flussi migratori in uscita che ...