Pagelle – In confronto a Rrahmani | Acerbi sembrava Facchetti Raccogliamo i frutti dell’estate aureliana

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ledi Napoli-Inter 0-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. L’Imperatore Aurelio gira l’ultimo, fatidico ciak del suo annunciato e fantozziano cinepanettone di quest’anno, “Scudetto addio”, e ti confesso, Ilaria, che neanche quando il Macedone del Nord ha scagliato quella cagliosa contro Sommer oppure quando Na-Politano ha trafitto il legno alto ho avuto la sensazione che stasera potessimo battere l’Inter. L’odore della vittoria lo percepisci a prescindere e il Napoli non ce l’aveva addosso. Altro che l’arbitraggio massese, comodo capro espiatorio per l’Orologiaio Matto e tutto il resto. Il giovane Meret, poi. Massì spariamo un’altra volta sul povero pipelet: i suoi piedi sono stati oggettivamente disastrosi nella famigerata costruzione dal basso – 5 Io, invece, ho pensato che ce la potessimo fare. Abbiamo avuto almeno tre occasioni gol su cui ...

