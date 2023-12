P Cannavaro | «Napoli-Inter 0-3 bugiardo ma dimostra forza! In difesa…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)commenta lo 0-3 die la lotta Scudetto in Serie A. L’ex capitano delvenuto in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, elogia l’di Inzaghi nonostante non sia d’accordo con il risultato troppo netto RISULTATO– Si parlerà ancora molto dima nel caso di Paoloil punto di vista è quellono alle vicende azzurre: «Ero allo stadio, l’ho vista dal vivo. La percezione da fuori era quella. Ilsicuramente non meritava lo 0-3. Probabilmente… Anche se l’, ai punti, ha fatto qualcosina in più dela livello di intensità. ...