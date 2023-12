Oriolo Francesco Siciliano morto schiacciato da un albero

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tragedia durante la raccolta delle olive ad(Cosenza)., 74 anni, èda un, agganciato per errore con il trattore cingolato che lo ha sradicato, facendolo cadere addosso al settantenne., originario die residente ad Amendolara, già docente all’Istituto Agrario di Rossano, in pensione, era un agronomo molto stimato.si era recato in uno dei suoi terreni ad, in contrada Santa Marina, per la raccolta delle olive da portare in frantoio per ricavarne olio. Insieme a lui alcune persone che avrebbero effettuato la raccolta in quanto le condizioni di salute dinon ...