Ordine d’arrivo sci alpino | classifica gigante Tremblant 2023 | Brignone | Gut-Behrami e Shiffrin in meno di 4 decimi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’azzurra Federica, sulla pista dove aveva vinto ieri, ha concesso il bis nello slalomfemminile andato in scena quest’oggi a(Canada), valevole per la Coppa del Mondo-2024 di sci. L’azzurra ha conquistato il successo rimontando dalla sesta posizione della prima manche e chiudendo con un margine di 0?33 sulla svizzera Lara Gut-, la quale conserva il pettorale di leader della specialità per soli 5 centesimi sull’italiana, e di 0?39 sulla statunitense Mikaela. In casa Italia centrano la top ten Marta Bassino, ottava a 1?22, e Sofia Goggia, decima a 1?58, mentre colgono punti preziosi in Coppa del Mondo Elisa Platino, ventesima a 2?35, e Roberta Melesi, ventunesima a 2?44.Coppa del Mondo ...