“Ora dico io una cosa su Belen…” Stefano De Martino | la risposta alle accuse dell’ex Nessun perdono

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “È stato l’anno più duro della mia vita”. È cominciata così la confessione a di Belen Rodriguez a Domenica In. Un’intervista che fa fatto clamore, viste anche le parole per l’ex maritoDe. Nel salotto di Mara Venier, la showgirl argentina ha parlato a cuore aperto, svelando dettagli inediti sulla sua storia con il conduttore Rai e sull’addio alla televisione. “Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. Questo è stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. L’ultima volta non è neanche iniziata conDi”, ha spiegato. “Avessi continuato a lavorare sarei stata un’irresponsabile perché avrei creato dei problemi alla produzione, ho preferito smettere con Le Iene e con Tu si que vales di Maria De Filippi perché in quel momento non c’ero, ero ...