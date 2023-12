(Di lunedì 4 dicembre 2023) ... WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications; - 5 euro per le chiamate da telefono fisso TWT, Convergenze e PosteMobile; È possibile donare anche sul sito del progetto www..it Per ...

Altre News in Rete:

Operazione Pane, i frati Antoniani hanno distribuito più di 10.000 pasti tra Cava e Castellammare

Sono già oltre 10.000 le persone che nel 2023 hanno chiesto aiuto alle 20 mense francescane diper un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane. Numeri che, inseriti nel ...

Mense Francescane: al via la campagna Operazione Pane di ... Diocesi di MIlano

Operazione Pane, i frati Antoniani hanno distribuito più di 10.000 pasti tra Cava e Castellammare Gazzetta di Salerno

Povertà, mense Antoniano: "A Bologna 6mila pasti al mese, in aumento le persone sole"

Inflazione e aumento del costo della vita pesano sule persone più fragili, si sa e, come testimonia l'Antoniano, alle mense francescane cittadine di Operazione Pane sono stati distribuiti 60mila pasti ...

Zecchino d’Oro 2023, vince “Non Ci Cascheremo Mai”: a interpretarla il piccolo Salvatore da Napoli

Come da tradizione, lo Zecchino d'Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). Si potranno ...