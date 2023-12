Omicidio Giovanni Guarino | punto di lettura a suo nome nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di: 2 minutiUnintitolato alla memoria di, il ragazzo di nemmeno 19 anni ucciso la sera della domenica delle palme del 2022 nei pressi di un lunapark a Torre del Greco (Napoli). È quello inaugurato oggi in alcune stanze poste al piano terra del Comune vesuviano dall’amministrazione e da fondazione Polis. Il, rivolto in particolare ai bambini da 0 a 6 anni, sarà aperto due giorni a settimana: ogni venerdì dalle 10 alle 12 e ogni sabato dalle 16 alle 18. Al taglio del nastro anche i genitori del giovane assassinato lo scorso anno: “Si tratta di un momento importante – ha detto il sindaco Luigi Mennella – per me in particolare, visto che conoscevo il ragazzo, abitando non lontano da dove lavorava. Abbiamo deciso ...