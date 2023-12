Olimpiadi 2024 | il vicesindaco di Parigi | “Non ci sarà nessun posto più sicuro durante i Giochi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Non cial mondopiùdiOlimpici del”. Ne è convinto Pierre Rabadan, ex nazionale francese di rugby edicon delega allo sport, che rassicura tutti dopo l’attacco di sabato scorso nei pressi della Torre Eiffel in cui è rimasto ucciso un turista tedesco e altre due persone sono state ferite. “Abbiamo un sistema di sicurezza eccezionale chein funzionela cerimonia d’apertura – le sue parole a BFM TV – Quello che è successo è terribile. I nostri pensieri sono rivolti alle vittime ma abbiamo un piano in atto con delle variabili che possono essere adattate per garantire la sicurezza delle persone. Le ...