Olimpia Milano | la sconfitta con Sassari porta l’addio di Messina?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sono ore piuttosto tese in casache non ha decisamente approcciato bene la stagione. Dopo 10 partite infatti lo score recita una sconcertante parità nel computo delle partite vinte e perse: numeri non da biancorossi che sembrano un po’ aver perso la bussola, senza avere la minima idea di come ritrovarla. Anche perché nelle prestazioni sta venendo a mancare un po’ tutto, coesione del gruppo compresa, ed è per questo motivo che ha cominciato a girare la voce che riguarda le possibili dimissioni del coach Ettore. Galeotta, non d’amore bensì di sfortuna, lasubita ieri per mano della Dinamoper 89-83, anch’essa in posizioni di classifica a cui non è abituata. Insomma, tutto può succedere già nella giornata di oggi....