Come renderedi Natale a prova di gatto senza rinunciare alle decorazioni natalizie potrebbe essere una sfida, ma con…

Odori Sgraditi ai Gatti: Una Difesa Efficace per l’Albero Natalizio

Innanzitutto, un suggerimento è utilizzare profumi per ambienti alla citronella o agli agrumi. Questi odori non sono graditi ai gatti e spruzzarli sui rami dell’albero può tenerli lontani in modo ...

