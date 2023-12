Occupa i binari | auto travolta dal treno Il conducente è salvo per miracolo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tragedia sfiorata sabato notte a Gualdo Tadino. Circolazione interrotta per alcune ore e accertamenti in ...

Tragedia sfiorata sabato sera a Rigali di Gualdo Tadino nell’incidente verificatosi intorno alle 23 che, per fortuna, si è risolto con un grosso spavento per il conducente dell’auto. Auto che, per ...

Incidente ferroviario a Rigali di Gualdo Tadino: sabato sera un’auto che secondo i primi accertamenti occupava i binari si è scontrata con un treno in transito nei pressi di un passaggio a livello. Co ...