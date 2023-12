Nuovo punto prelievi | conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali Baldaccio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’assessore Alessandro Casi lo aveva annunciato i primi giorni di ottobre e si sonopuntualmente come previsto entro il mese di novembre iedili dideisopra il parcheggiodestinati ale di competenza del Comune. I, iniziati lo scorso febbraio, hanno interessato parte della struttura a piano strada, con un investimento complessivo di circa 800mila euro. Ilcentroconsta di sette postazioni, nuovi ambulatori, un locale front-office per assistenza e informazione agli utenti, una adeguata sala di attesa con annessi servizi igienici, un ambiente aperto per l’attesa degli assistiti ...

Altre News in Rete:

Covid di nuovo in aumento in Italia, ipotesi open day vaccino

Non ci sono problemi daldi vista immunologico". "L'adesione alla vaccinazione" anti - Covid in Italia "è veramente scadente ed è triste che sia così". Come pure il fatto che "in alcune ...

Nuovo punto prelievi: conclusi i lavori di ristrutturazione e ... Comune di Arezzo

Un nuovo Punto digitale facile a Reggello Comune di Reggello

Qualità della vita 2023: la prima volta di Udine. Al top grazie a giustizia, welfare e terziario forte

La provincia friulana vanta un Pil in crescita dell’1,5%, un tribunale efficiente e un primato sui posti nei nidi ma fatica ad attrarre i più giovani ...

Dalla Fondazione Carit 22 nuovi letti per il polo geriatrico ‘Le Grazie’

Al polo geriatrico ‘Le Grazie’ di Terni è arrivata una preziosa donazione: 22 nuovi letti elettrici completi di spalle, sponde e ruote. Il gesto di solidarietà viene dalla Fondazione Carit che, come s ...