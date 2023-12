Nuovo ponte nel Sannio | le minacce all’impresa edile e il traffico di droga | gli affari del clan Pagnozzi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDue affiliati al, che opera tra le province di Benevento ed Avellino, avevano tentato un’estorsione in un cantiere ma l’amministratore ha denunciato il fatto e da quell’episodio i carabinieri sono riusciti a scoprire undi sostanze stupefacenti che oggi è sfociata con l’arresto di 23 persone nelle province di Benevento, Avellino, Roma, Padova e Campobasso. Dalle indagini è emerso che Mario De Paola e Nino Piacentile avevano tentato di minacciare l’amministratore della società “Costruzioni Generali Lampugnale”, impegnata nella realizzazione di un’arteria stradale, appaltata dal Comune di Castelpoto per un valore di oltre 2 milioni di euro. Nel luglio del 2021, infatti, gli indagati con il volto travisato da una mascherina “anti covid”, si recarono presso un cantiere di Castelpoto, in ...

Altre News in Rete:

Aggiornamento delle aree a pericolosità e rischio di esondazione del fiume Nera

L'aggiornamento riguarda il tratto idrografico tra ildelle Marmore (SS 79 bis) e il... Ilquadro conoscitivo costituirà un riferimento essenziale per le conseguenti azioni di tutela, ...

Lavori pubblici: ok alla demolizione e ricostruzione del nuovo ponte ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Nuovo ponte, superati i test di collaudo - Milano IL GIORNO

Caos totale sulle nuove linee, i pullman non ci sono: "Ho dovuto prendere il taxi per andare a lavoro"

3329 - “Mezzaluna Cap” prosegue per via Casale, via XXV Aprile, via Alfieri, ponte XI Settembre (Ponte Nuovo), via Mochino, via Roma, strada San Mauro (Torino), strada Settimo, piazza Sofia, via ...

Dove sono gli autovelox sulle strade (anche a Monza e in Brianza) nella settimana del ponte dell'Immacolata

Spostamenti - tanti approfitteranno del ponte dell'Immacolata per mettersi in viaggio - e controlli sulle strade. Ecco allora dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia durante la settimana ...