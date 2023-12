Nuovi guai per la politica estera di Biden | «I fondi per l’Ucraina termineranno entro la fine dell’anno»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladi Joecontinua a creare problemi alla Casa Bianca. La scelta del presidente di sostenere due guerre percepite da molti come lontane dalle priorità di Washington – quella contro l’aggressione russa in Ucraina e quella di Israele contro Hamas – sta creando non poche difficoltà all’amministrazione. L’ultima arriva da Shalanda Young, direttrice del budget della Casa Bianca, che in una lettera inviata ai leader del Congresso ha detto che idestinati a sosteneresono destinati a finirelase il Congresso non approveràaiuti: «Senza un’azionelafiniremo le risorse per le armi ...