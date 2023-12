Nuoto | Thomas Ceccon in una veste un po’ diversa a Otopeni | programma gare per il ‘divertimento’

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Chiudere con divertimento.si prepara per l’ultimo appuntamento di questo 2023 assai intenso. Gli Europei diin vasca corta a(Romania), dal 5 al 10 dicembre, sono all’orizzonte e il veneto sarà in gara con unagonistico un po’ diverso dal solito. Niente prove sul dorso e sullo stile libero per lui, ma al via dei 100/200 misti e delle staffette. La decisione diè quella di tirare un po’ il fiato, reduce da mesi in cui tra Coppa del Mondo e Assoluti invernali si è speso. Nel massimo circuito internazionale abbiamo ammirato la miglior versione del classe 2001 del Bel Paese, capace di sciorinare prestazioni notevoli sui 100 dorso e sui 100 stile libero, sperimentando con profitto i 200 dorso. Un po’ per questo e anche per altro a Riccione ...