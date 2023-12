Nuoto | divertirsi e acquisire ulteriore fiducia | l’Europeo senza patemi di Benedetta Pilato

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha attraversato momenti bui, complicati, che gli adolescenti conoscono bene ma per chi, come lei, è sotto i riflettori costantemente tutto è aumentato in modo esponenziale. La decisione di lasciare Taranto, per trasferirsi agli antipodi dello Stivale, a Torino, non è stata presa a cuor leggero ma oggi tutto ha ripreso il colore giusto. I dubbi, le incertezze, la rabbia sono un ricordo lontano perché la ragazzina prodigio che, diventata maggiorenne, ha già tre quattro medaglie mondiali al collo è consapevole di avere fatto la scelta giusta e si appresta a preparare la seconda avventura olimpica partendo dalin vasca corta di Otopeni ma soprattutto partendo dalla sua nuova casa di Torino. A Riccione qualche giorno faha confermato di stare bene, di avere ...