Nuoto | Cesare Butini alla vigilia degli Europei in corta | “Difficile ripetere i numeri di Kazan | mi aspetto risposte dai giovani”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il lungo percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 prosegue questa settimana con i Campionatidiin vasca2023, in programma ad Otopeni da martedì 5 a lunedì 11 dicembre. La piscina rumena dell’Aquatics Complex si appresta ad ospitare dunque la 22ma edizione della rassegna continentale in vasca da 25 metri. Dopo i recenti Assoluti in vasca lunga di Riccione, l’Italia si presenta a quest’appuntamento con grandi ambizioni graziepartecipazione di tutti i big ad eccezione di Gregorio Paltrinieri. Da segnalare però anche l’assenza per infortunio di Sara Franceschi, primatista nazionale sui 200 misti, mentre Lisa Angiolini ha dovuto dare forfait in extremis per un malanno. Nell’ultima edizione di2021 il Bel Paese aveva conquistato 7 ori, 18 argenti e 13 ...