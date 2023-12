Nuoto | al via gli Europei in vasca corta di Otopeni | tra i 30 azzurri protagonisti Ceccon | Quadarella e Pilato

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tutto pronto per i 22esimidiin, in programma dal 5 all’11 dicembre presso la piscina dell’Aquatics Complex di, in Romania. Protagonista anche l’Ital, reduce dagli Assoluti di Riccione, che schiererà ben 30 atleti. I big, la maggior parte dei quali ha già staccato il pass per Parigi 2024, corrispondono ai nomi di Thomas, Benedetta, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti, Simonae Margherita Panziera. Ai nastri di partenza, però, ci sono anche tanti giovani pronti all’esordio in una manifestazione di questo calibro: si tratta di Anita Bottazzo, Sara Curtis, Michele Busa, Giulia D’Innocenzo, Chiara Tarantino e Sofia Morini. Grande curiosità anche per Jasmine Nocentini, ...