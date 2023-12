Normalità e disabilità sono categorie mentali | barriere che condizionano il pensiero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) di Francesca Carone E poi ciloro, le persone disabili che ci guardano, ci osservano, ci scelgono, nonostante tutto e dopotutto. Cigli sguardi di Margherita. I lunedì mattina a scuola. Il suo sorriso. La sua semplicità e la sua purezza che si stagliano nitide sulle costruzioni sconnesse delle cosiddette persone “abili”: abili nel costruire intrecci di conformismo burocratico con una abnegazione di facciata verso i più fragili, svuotata di umanità ed empatia. Lanon è il luogo comune di una richiesta di aiuto. È diversità nell’accezione di risorsa; è sguardo, è bellezza, è presenza silenziosa che chiede in un silenzio di mille parole. Dialogare con lanon è per tutti e non è da tutti; occorre farlo in punta di piedi, sussurrando, alzando piano piano lo sguardo per non sembrare troppo ...