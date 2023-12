Nominato il comitato sull’algoritmo presieduto dall’85enne Amato | “Con l’IA tante ricette per le patate”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Ilper l’algoritmo,ex capo della Consulta Giuliano, ha iniziato i lavori. Il gruppo dovrà stilare una relazione sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’editoria. Ma come se la sta cavando, l’ex premier, alle prese con codici e chatbot? Come si destreggia tra queste diavolerie moderne? “Mica devo costruire un computer”, aveva replicato sornionealle polemiche di chi notava un certo paradosso anagrafico nella sua nomina.– si legge su Il Fatto Quotidiano – ha impostato il lavoro delprevedendo una serie di audizioni. “è sempre spiritoso – racconta una persona che ha partecipato alle prime sedute del– e riesce a ...

Altre News in Rete:

Milano, furto da 250mila euro nell'appartamento del manager di Mitsubishi Italia: i proprietari non erano in casa

... invece, è ritornato all'interno di Mitsubishi Corporation, mentre nel 2018 è stato... nelper l'ordine pubblico e la sicurezza che si terrà oggi con i rappresentanti delle forze dell'...

PNRR e Scuola di alta formazione: pubblicati i decreti di nomina del ... FLC CGIL

L'Albo Gestori Ambientali ha un nuovo Comitato nazionale Ricicla News

Milano, furto da 250mila euro nell'appartamento del manager di Mitsubishi Italia: i proprietari non erano in casa

Hanno approfittato del fatto che i proprietari erano usciti di casa per mettere a segno il loro colpo. Alcuni ignoti, nella giornata di domenica, hanno svaligiato l'appartamento in via della Spiga a M ...

Aversa, l’avvocato Roberta Giliberti eletta nell’ufficio legislativo dell’Aiga

Aversa (Caserta) – Nel corso del consiglio direttivo nazionale dell’Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati, l’avvocato Roberta Giliberti è stata ...