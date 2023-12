No | il WEF non vuole eliminare la CO? dall’atmosfera per creare un danno al pianeta

Leggi su facta.news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 15 novembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un messaggio pubblicato 4 giorni prima su Telegram. Nel testo del messaggio si legge che il World Economic Forum (WEF), le Nazioni Unite e l’Unione europea vorrebbero «» l’anidride carbonica (CO2) «mettendo a rischio la vita di piante, animali e uomini». Secondo quanto sostenuto nel messaggio, la CO? è «solo lo 0,04 per cento dell’aria che respiriamo», e di questo valore solo il 3 per cento è imputabile ad «attività umane». Il messaggio termina sostenendo che «i globalisti di Davos hanno realizzato impianti per la cattura del carbonio» atmosferico in grado di «rimuovere 5 milioni di tonnellate di CO2ogni anno». Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su Facebook. Si tratta di un contenuto fuorviante, che ...