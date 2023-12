No | il Vaticano non possiede due terzi di tutto l’oro mondiale

Leggi su facta.news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 30 novembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook due giorni prima. Nel contenuto social si legge che «Il: 2di», «il 20% del patrimonio immobiliare di tutta Italia» e anche «500 mila ettari» sempre nel territorio italiano. Inoltre, sempre secondo il post, ilavrebbe ulteriori possedimenti all’estero, in particolare: «Il 20% delle terre di Spagna» e «più 100 mila immobili e l’80% del patrimonio storico – artistico» in Spagna, nonché «il 20% delle terre di Portogallo e Argentina, più metà delle terre ‘dello stato tedesco». Si tratta di una notizia falsa. Innanziprecisiamo che il patrimonio ...