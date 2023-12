No antisemitismo | via alla manifestazione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Domani alle 19 in piazza del Popolo a Roma ecco il raduno della Comunità romana e dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica romana, invita tutti i cittadini a prendere parte«No, No terrorismo». «Ci preoccupa l’indifferenza, cioè il male peggiore possibile, di una parte della società verso l’– afferma Fadlun -. E ci preoccupano anche le giustificazioni esplicite o sottili che si danno nei confronti degli sconvolgenti e barbari atti di terrorismo del 7 ottobre. La vera e propria caccia all’ebreo non si può mettere sullo stesso piano delle considerazioni politiche». La mobilitazione di domani è un appello in difesa dei diritti e dei valori che ispirano e guidano la nostra società....