NJPW | Kazuchika Okada diventerà un free agent nel 2024

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è stato spesso definito come il John Cena del Giappone. Il wrestler nipponico, infatti, è considerato na leggenda del wrestling del Sol Levante ed è per questo che il suo passaggio negli Stati Uniti tramite la AEW ha esaltato i fan di tutto il mondo. A quanto pare, però, i match di Forbidden Door I e II potrebbero non essere stati gli unici match in AEW di. Stando a quanto riportato da Sports Illustrated, il contratto del Rainmaker con lascadrà al termine di gennaio. Sebbene la compagnia giapponese potrebbe già aver iniziato le negoziazioni del nuovo contratto,starebbe pensando seriamente di lottare per una promotion diversa. Si tratta di una situazione in via di sviluppo, perciò nelle prossime settimane vedremo cosa accadrà: AEW, ...

According to Justin Barrasso of Sports Illustrated, Kazuchika Okada will reportedly become a free agent in 2024. Okada's current contract with NJPW reportedly expires at the end of January.

