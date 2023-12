Nicolas Cage vuole realizzare altri 3-4 film | Voglio andarmene in bellezza

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La carriera di Nicolasembra non proseguirà a lungo: l'attore ha svelato i suoi progetti per il futuro, spiegando che è pronto a chiudere con il mondo del cinema.ha svelato di essere pronto a dire addio al mondo del cinema, sottolineando che pensa ditre-quattroprima di compiere dei cambiamenti a livello professionale. L'attore ha parlato della sua situazione durante un'intervista rilasciata a Uproxx che gli ha permesso di parlare del suo futuro. I progetti per il futuro Rispondendo alle domande del giornalista,ha dichiarato: "Mi piace rimanere fresco. Mi piace differenziare le cose, non fare sempre lo stesso ruolo. Nonrimanere bloccato in un genere o in uno stile di ...