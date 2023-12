Newcastle | Pope fuori quattro mesi | idea De Gea

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il, prossimo avversario del Milan in Champions League, perde il suo portiere titolare. I Magpies, infatti, dovranno rinunciare a Nick, pronto a sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro il Manchester United. Per l’estremo difensore si stima un periodo di stop intorno ai. In rosa ilha anche Martin Dubravka, l’ex Liverpool Loris Karius e Mark Gillespie, ma secondo la stampa britannica il club è pronto a sondare il terreno per David De Gea, ancora svincolato dopo l’addio al Manchester United al termine della scorsa stagione. SportFace.

