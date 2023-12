Neve in arrivo al Nord anche a bassa quota

Leggi su agi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) AGI - Perturbazione atlantica in avvicinamento al Mediterraneo. Condizioni meteo in peggioramento in Italia nelle prossime ore a partire dalle regioni settentrionali dove lapotrebbe spingersi fino a quote molto basse. Fiocchi non esclusi fino al piano tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Nella giornata di martedì maltempo in movimento verso il Centro-Sud con acquazzoni e temporali più intensi lungo le regioni tirreniche.insull'Appennino fin centrale fin verso i 1300-1500 metri. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano poi un altro peggioramento meteo con l'del ponte dell'Immacolata. Ancora presto per i dettagli ma nuovapotrebbe interessare le regioni settentrionali. PREVISIONI METEO PER OGGI ...