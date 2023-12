Neonato scomparso da 24 ore | l’orrore nella macchina del padre | “Ha ucciso anche sua moglie”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le ricerche delda casa lo scorso primo dicembre sono finite nel modo più tragico. Il corpo del bimbo, di appena 10 mesi, è stato trovato da un cacciatore sul sedile posteriore dell’auto dellui scomparsa da giorni e sul quale si erano concentrate le ricerche. Drammatica la scena. A quanto riportano i media locali il cacciatore avrebbe chiamato la polizia dopo aver incontrato un uomo in stato alterato. >Studente 15enne accoltellato al petto da un compagno fuori da scuola: è in fin di vita Nel dettaglio l’uomo, che poi si scoprirà essere ildel piccolo, era nudo ed avvolto solo da un sacco a pelo accanto alla sua auto parcheggiata sul ciglio della strada. Davanti alle domande del cacciatore su chi fosse e cosa stesse facendo lì le uniche risposte erano state ...

