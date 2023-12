Nelle mani dei sauditi. Così l'Arabia si sta aprendo al mondo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 16 novembre scorso il governo saudita ha dato notizia di un incontro a Riad tra il principe ereditario Mohammed bin Salman e i rappresentanti del Caricom, l’organizzazione che riunisce i paesi dei Caraibi, che hanno scelto la capitale dell’Saudita per il proprio summit. Mbs, come viene sbrigativamente chiamato l’uomo forte del regno saudita, è passato per un saluto e per una foto di gruppo con i capi di stato dei 15 paesi che aderiscono all’istituzione caraibica. Raccontata, sembra normale routine diplomatica. Se però ci ricordiamo come è fatta la mappa del, non si può fare a meno di chiedersi: ma che c’entrano i Caraibi con i? Guardando Riad, è difficile immaginare un luogo più lontano e diverso dalle Bahamas o dalla Giamaica. Il fatto è che oggi l’Saudita c’entra ...