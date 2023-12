‘Ndrangheta fra Anzio e Nettuno | arrestato fuggitivo | era a bordo di un aereo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dicembre 2023 – Scortato da personale della polizia tedesca Bundespolizei, è giunto presso l’aeroporto di Fiumicino, proveniente dalla Germania, un cittadino albanese di 29 anni, e consegnato alle autorità italiane dopo la cattura, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Roma, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo era stato localizzato in Albania quando all’alba dell’8 novembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nelle province di Roma e Reggio Calabria diedero esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, nei confronti di 12 soggetti, cittadini italiani e albanesi, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. ...