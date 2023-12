‘Ndrangheta ad Anzio e Nettuno | estradato un 29enne | si era rifugiato in Albania

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 dicembre 2023)nei Comuni diun cittadino di 29 anni. E’ coinvolto nella maxi operazione che trae origine dall’indagine “Tritone”, avviata nel febbraio 2022 dai Carabinieri. L’uomo si trova ora in carcere. Scortato dal personale della polizia tedesca Bundespolizei, è giunto presso l’aeroporto di Fiumicino, proveniente dalla Germania, un cittadino albanese di 29 anni, e consegnato alle autorità italiane dopo la cattura, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Roma, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. E’ coinvolto nella maxi inchiesta che ha portato alla disarticolazione di un ampio sodalizio legato alla criminalità organizzata sul litorale romano. Una pattuglia dei Carabinieri a– ...