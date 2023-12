Natale nella Cattedrale | ecco Luce di Napoli | carità | aperture straordinarie serali | visite guidate e celebrazioni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Domani, martedì 5 dicembre (ore 11),Cappella degli Illustrissimi delladi(Via Duomo, 147), si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna natalizia “di”, per raccontare i luoghi dell’arte coninedite al Duomo di, alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro e all’antica Cappella del Tesoro Vecchio, e appuntamenti speciali con concerti e presepe vivente, per tutto il mese di dicembre. Il ricavato delle iniziative servirà alla riqualificazione di uno spazio dedicato ai ragazzi di Forcella. In particolare verrà sostenuta la Casa di Vetro, luogo socio – educativo del quartiere, a rischio ...