Nasce a Milano la Bottega Gastronomika

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il cibo che viviamo, il vino che degustiamo. I luoghi che visitiamo, le persone che raccontiamo. L’obiettivo di un giornalista enogastronomico è quello di trasmettere conoscenza ed emozione (e non sempre nello stesso ordine) a un pubblico disposto ad ascoltare e pronto a ingerire informazioni con curiosità. Per lavoro mettiamo insieme le parole e cerchiamo di far immaginare profumi, sapori e consistenze. Ora però abbiamo voglia di mescolare un po’ le carte in tavola e abbiamo pensato di prendere quelle parole e dare loro sostanza materiale. Ci siamo messi addosso un bel po’ di spirito natalizio e abbiamo deciso di aprire, per la prima volta, la, un luogo fisico, ma non solo. Uno spazio che trae la sua forza dal digitale e diventa un angolo dove poter provare e scegliere alcune chicche selezionate dalla redazione de Linkiesta ...