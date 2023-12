Napoli | spunta un dato allarmante | Non accadeva da 25 anni

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo la sconfitta interna con l’Inter, sale a 4 il numero di ko casalinghi delin Serie A: una statistica negativa che non si vedeva da 25. Ilnon riesce più a vincere al Maradona. Dopo il ko interno per 3-0 contro l’Inter nell’ultimo turno di Serie A, sale a 4 il numero di sconfitte casalinghe degli azzurri in questo campionato. Un trend negativo che preoccupa e che ha pochi precedenti nella storia del club. L’ultima vittoria interna in campionato risale infatti al 27 settembre contro l’Udinese. Da lì in poi, al Maradona sono arrivati 3 pareggi e ben 4 ko, l’ultimo dei quali nello scontro diretto contro i nerazzurri capolisti. Per ritrovare uncon 4 sconfitte nelle prime 7 gare interne di Serie A, bisogna risalire al lontano 1955. Mentre per 5 ko nelle prime 7, occorre tornare indietro alla ...