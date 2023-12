Napoli | Sconfitta ‘sporca’ contro l’Inter? Analisi e conferma anche da parte di qualche media

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non si spegne l’eco per le proteste dovute alle contestate decisioni arbitrali dell’Arbitro Massa nel corso della partrita– Inter vinta dalla squadra nerazzurra per 3-0. Il popolo napoletano resta incredulo per i reiterati errori arbitrali e dei mancati interventi del Var in varie gare che hanno penalizzato, oltre misura, la squadra azzurra.lo scorso anno vi furono alcune sistuazioni non lette bene dagli arbitri, ma illo scorso anno vi furono alcune sistuazioni non lette bene dagli arbitri, ma la forza staripante, a volte situazioni forunate e una determinazione fuori dal comune, permoisero agli uomini di Spalletti di trionfare in campionato. Sarà un caso o una situazione sfortunata ma … Sarà un caso o una situazione sfortunata ( che si ripete da illo tempore) ma la ...