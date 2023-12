Napoli | quarta sconfitta in campionato | eguagliato il numero dello scorso anno

Altre News in Rete:

De Filippi e Toffanin (con Ilary Blasi) battono Mara con Fedez e Belen. Alla sera pari tra Fazio e Ranucci - Primaonline

La fiction 'Lea' alle battute finali su Rai1, lapuntata de 'La Caserma' su Rai2, 'Report' ... 'Che tempo che fa' sul Nove e- Inter su Dazn e Zona Dazn. Il bilancio della prima serata. ...

Napoli, quarta sconfitta in campionato: già eguagliato il numero di ko dello scorso anno AreaNapoli.it

Napoli, quarta sconfitta: quante sono state in tutto nello scorso campionato Sport del Sud

Nuova vittoria leggendaria dell’Estra: battuta Napoli

stendono anche la capolista GeVi Napoli per 81-76 vincendo la quarta delle ultime cinque partite e salendo a quota 10 punti in classifica dopo l’anticipo della 10° di andata in Lba: un altro ...

Nerazzurri a parte, giochi aperti ma mediocri

Comunque la sua Roma è quarta, in zona champions league ma convive con il Napoli e, alle spalle staccate di uno e due punti, seguono Fiorentina e Bologna, l'Atalanta potrebbe aggiungersi stasera, ...