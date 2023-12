Napoli-Inter | spettacolo e voti alti al Maradona! Fantastico Sommer – TS

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Archiviata la netta vittoria dell’di ieri sera al Maradona contro il, oggi – come di consueto – è tempo di pagelle con Tuttosport che descrive una squadra senza falle dopo i tre gol di ieri ai campioni d’Italia. Sale in cattedra anche Yann. VITTORIA – L’torna a vincere al Maradona contro il0-3. Secondo Tuttosport, nei tre punti conquistati dai nerazzurri c’è soprattutto il merito di Yann. Il portiere infatti ha fatto il primo miracolo della serata, lui va a casa con un otto pieno in pagella. Serata più che positiva anche per Matteo Darmian che tiene botta a Kvaratskhelia e si porta a casa un sette. Bene anche la prestazione di Carlos Augusto e Acerbi che tornano a casa con la sufficienza: 6.5. Reggono bene anche Dumfries e Dimarco sulle due ...

Altre News in Rete:

Marchegiani: "L’Inter non dà mai all’avversario la sensazione di poterla battere" Sky Sport

Moviola Napoli-Inter, Gazzetta: il VAR non può intervenire su Lautaro-Lobotka e Osimhen-Acerbi, ci sono contatti ma...

Ultime notizie Napoli - L'arbitro Massa non convince in Napoli-Inter, come racconta la moviola della Gazzetta dello Sport. La prestazione dell'arbitro Massa non è sufficiente in Napoli-Inter, come ...

MARCHESI: "l'inter può vincere campionato e champions"

Roberto Marchesi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha analizzato sulle frequenze di Radio Uno il match del Maradona andato in scena ieri sera: "L'Inter ...