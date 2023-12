Napoli-Inter | Massa insufficiente! Due casi in particolare | la moviola – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023), partita sotto la sufficienza per l’arbitro. Ladel Corriere dello Sport penalizza nettamente il Direttore di gara analizzando duein. LA– Tra le colonne del quotidiano romano si parla di “partita toppata” per quanto riguarda l’arbitroin ocone di. Il gol dello 0-1 andava annullato, mentre c’è un sospetto sul contatto tra Francesco Acerbi e Victor Osimhen in area di rigore. Nel primo caso, scontro a centrocampo tra Lautaro Martinez e Lobotka con l’argentino che con il braccio sinistro cinge l’avversario e poi gli schiaccia la gamba sinistra:non fischia. Nel secondo caso, invece, quella di Acerbi è una ...