Napoli-Inter | l’arbitro Massa e Mariani al VAR vanno fermati | Ecco la verità

(Di lunedì 4 dicembre 2023), con Marini al VAR eall’AVAR hanno commesso errori macroscopici. Serve unvento immediato dell’AIA. Chi devevenire,venga. Lassù, hanno visto cosa ha combinato il team arbitrale capitanato daal Maradona in. E’ sembrato rivedere la finale della supercoppa di Pechino fra Juventus ediretta da Mazzoleni. Dopo aver visto all’opera, solo un repentino commissariamento dell’AIA potrebbe salvare quanto resta del calcio. Al Maradona un grandeè messo sotto da errori arbitrali d’ogni sorta. Gli avanti azzurri mazzolati a dovere per tutta la gara, due rigori negati, ...

Altre News in Rete:

Inter, offerto Meret

Commenta per primo L'guarda al mercato dei portieri con la certezza Yann Sommer , autore di un'altra super prestazione anche contro il, ma con la volontà di studiare possibili colpi per affiancarlo in vista ...

Napoli-Inter 0-3 risultato finale: ruggito nerazzurro, ecco il segnale al campionato fcinter1908

Moviola Napoli-Inter, Gazzetta: il VAR non può intervenire su Lautaro-Lobotka e Osimhen-Acerbi, ci sono contatti ma...

Ultime notizie Napoli - L'arbitro Massa non convince in Napoli-Inter, come racconta la moviola della Gazzetta dello Sport. La prestazione dell'arbitro Massa non è sufficiente in Napoli-Inter, come ...

MARCHESI: "l'inter può vincere campionato e champions"

Roberto Marchesi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha analizzato sulle frequenze di Radio Uno il match del Maradona andato in scena ieri sera: "L'Inter ...