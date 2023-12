Napoli- Inter e l’arbitraggio di Massa a Radio Goal

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Calvarese, Marelli, De Maggio, Bruscolotti, Martino, Marolda, Scozzafava e Montefusco sonovenuti asulle frequanze di Kiss Kissper parlare del matche degli episodi accaduti durante la gara per alcune decisioni prese dall’arbitroche , in qualche modo, hanno influito sul risultato della gara. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com Gianpaolo Calvarese èvenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni a: “quest’anno si gioca la leadership di miglior arbitro italiano con Orsato. Ieri inLautaro ha ...

Commenta per primo La domanda della settimana va posta all'esimio presidente del Senato, Ignazio La Russia : come ha vinto l'La risposta, ovviamente, la conosciamo già, perché è quella scontata di ogni tifoso interista: è stata la prova di forza di una squadra fortissima . Come sancito anche dalle principali ...

La direzione arbitrale di Napoli-Inter è stata un disastro. E non lo si dice soltanto a Napoli, ma anche nei salotti televisivi nazionali hanno dato un cattivo giudizio sull'operato di Davide Massa.

Massimo Brambati ha parlato della super sfida vinta ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona dall'Inter contro il Napoli di Mazzarri. Napoli-Inter è finita 3-0 per gli ospiti, ma Massimo Brambati ...