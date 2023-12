Napoli-Inter | Di Lorenzo | “Dispiace per noi e per i tifosi”

Altre News in Rete:

Napoli, Meluso: 'Errori arbitrali su Lobotka e Osimhen decisivi contro l'Inter'

... al termine del match è il ds Mauro Meluso ad analizzare quanto accaduto alnella sfida ai ... "Errori determinanti contro l'" Nell'analisi dell'episodio con Marelli a Dazn, il ds Meluso ...

Napoli-Inter, pagelle: Barella-Calhanoglu, che lusso! Thuram speciale. Sommer incredibile fcinter1908

Napoli-Inter, le pagelle - Sommer indimenticabile, Barella regala perle. Acerbi versione europea Fcinternews.it

Meluso: "Vi spiego perché Mazzarri non ha parlato. De Laurentiis negli spogliatoi"

Conferenza stampa da parte di Mauro Meluso dopo la sconfitta contro l'Inter: "Il primo gol è nato da una cintura iniziale su Lobotka". Napoli sconfitto dall'Inter. Mauro Meluso, DS azzurro, ha parlato ...

Inter, Calhanoglu: "Napoli ancora in lotta per lo Scudetto, non molliamo"

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.