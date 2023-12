Napoli-Inter Cronaca e tabellino

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023)L’risponde alla Juve e torna al primo posto in classifica con una prova di forza al ‘Maradona’: decisivi Calhanoglu, Barella e Thuram.finisce 0 a 3.Se gli uomini di Mazzarri mostrano piglio e pericolosità nel primo tempo, producendo i maggiori pericoli dalle parti di un Sommer mostruoso, la squadra di Inzaghi contiene e sblocca il match con Calhanoglu. I secondi 45 minuti vedono gli azzurri scarichi dal punto di vista mentale e fisico, l’approfitta del calo partenopeo e mette in cassaforte il successo con il gol di Barella ed il tap-in di Thuram nel finale.ancora ko in casa, ed ancora una volta contro una big. Nerazzurri di nuovo padroni del campionato con una vittoria che ne conferma ...