Napoli-Inter | caos negli spogliatoi | “Gli azzurri ora rischiano” | la ricostruzione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ha fatto tanto discutere l’arbitraggio di Davide Massa, autore di una prova insufficiente a detta di molti addetti ai lavori. Prima il netto fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, poi il possibile rigore su Osimhen a seguito del contatto con Acerbi. La prestazione di Davide Massa, arbitro prescelto dalla Lega Serie A, non ha soddisfatto, in particolar modo per la gestione dei due episodi sopracitati. Avvenimenti che hanno fatto scatenare l’ira del, che nel post gara ha scelto di esprimere tutta la propria delusione attraverso le parole del direttore sportivo Meluso, evitando di concedere Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN. Proteste, possibile squalifica? Nel corso della gara e a quanto pare anche nel sottopassaggio che accompagna i calciatori al rettangolo verde, glisi sarebbero fatti però sentire, anche in ...