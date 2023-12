Napoli-Inter 0-3 | tris nerazzurro e Inzaghi torna primo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’vince 3-0 sul campo delnel big match della 14esima giornata della Serie A 2023-2024 e si riprende ilposto in classifica. I nerazzurri allenati dasi impongono con i gol di Calhanoglu, Barella e Thuram. L’sale a 35 punti e scavalca la Juventus, seconda a quota 33. Ilrimane a 24 punti e viene raggiunto dalla Roma al quarto posto, a -5 dal Milan che è terzo a quota 29. Partono forte i padroni di casa e al 3? sono pericolosi con un’azione manovrata che Elmas conclude con un tiro dalla distanza, Sommer si distende e devia in angolo. Al 12? rete annullata a Thuram dopo una bella combinazione con Lautaro: il francese è oltre la linea difensiva nerazzurra quando calcia in diagonale e batte Meret. Al 18? un problema fisico ...

